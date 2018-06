Chahuán "barrió" con Gobierno de Piñera en Consejo Regional de RN en Valparaíso

Una agitada jornada de martes vivieron los militantes de Renovación Nacional en la Región de Valparaíso, con motivo de un Consejo Regional en las dependencias del Club de Viña en la Ciudad Jardín.

La reunión que tenía como objetivo definir la conformación de la directiva regional de Renovación Nacional hasta las próximas elecciones de noviembre contó con la presencia del Senador Francisco Chahuán quien entregó un duro discurso en contra del Gobierno de Sebastián Piñera.

Chahuán dijo que este gobierno solo durará cuatro años y de seguir así no tendrá continuidad, que ha sido completamente ineficiente su instalación y sobre todo la instalación de cargos.

Francisco Chahuán aseguró que el gobierno no está instalado, fuentes de Puranoticia.cl que asistieron al evento se sorprendieron de sobre manera del ímpetu que ocupó el Senador quien en su particular estilo a viva voz hablaba en contra de la gestión de Piñera.

Una de sus conclusiones es que el problema del presidente es que no asume que tiene un problema, en clara relación a que según él, no se da cuenta de lo crítico que es que aún no esté instalado el gobierno.

Chahuán se refirió a casos concretos de la región como es el Sename Regional en donde califico como vergonzoso que haya sido nombrado como director la misma persona que estaba a cargo de la administración anterior.

Lo mismo habló en el caso de Aduanas en donde sugirió en su acalorada alocución que sigue tomada por la izquierda, tal como se lo han hecho saber en diferentes cartas que según Chahuán ha recibido.

Los máximos dirigentes de todas partes de la Quinta Región presentes en el Club de Viña veían ante sus ojos a una enajenado Senador, visiblemente molesto ante la forma en que el Gobierno de Piñera se ha instalado, diciendo incluso que está es peor que la primera vez que gobernaron.

Chahuán en su agudeza dijo además que en el primer gobierno “tuvo la suerte de tener un terremoto” que le tapó los errores, pero que lo sucedido en Antofagasta, en donde según sus palabras se le cayeron 10 seremis y más de 30 a nivel nacional es el resultado de la mala forma en que se han designado los puestos, inclusive tuvo una alusión a una seremi que cayó por “mechera de supermercado”.

Una de las frases recordadas por los presentes en el lugar fue que “hasta los cargos de Parinacota los elige Larroulet, Chadwick y Piñera y así no se puede avanzar”, en clara alusión a la molestia que tiene el Senador al no poder haber ingerido en prácticamente ningún nombre en la conformación del gabinete nacional y regional, pese a ser el Senador más votado de su partido en el país.

Al finalizar sus palabras el Senador fue fuertemente aplaudido por los dirigentes locales, además Chahuán llamó a sus seguidores a leer este domingo una entrevista en un diario de circulación nacional en donde reafirmaría sus críticas al Gobierno y al Presidente Piñera finalizando su intervención diciendo que se “acabo el tiempo de estar callado”.

Las claras diferencias entre el Piñerismo y Chahuán son elocuentes en la zona, según Puranoticia, y partieron en la designación de cargos de este segundo Gobierno, desde la Gobernación de Valparaíso en donde finalmente fue designada a Evopoli en desmedro de la carta que quería el Senador, sumado a lo sucedido en Marga Marga en donde la opinión del diputado Longton pesó mucho más que la del Senador dejando fuera a Ursula Mir, la carta de Chahuán.

La mayor pelea que dio el Senador fue por la elección del intendente en donde su carta, la de Jaime Perry, fue totalmente ignorada por el Piñerismo, incluso se hizo una jugada de ajedrez para instalar a Jorge Martinez en el máximo puesto de la Región de Valparaíso con incorporación a RN a solo horas de ser nombrado.

También menciona el caso de Rosario Pérez a quien buscaba instalar como Segegob regional solo se conformó con el puesto de Seremi de Bienes Nacionales y en su lugar asumió Lesli Briones, cercana a Mario Desbordes, la misma que Chahuán bajo de la papeleta literalmente en favor del hoy diputado Luis Pardo.

La furia de Chahuán se hizo sentir en este Consejo Regional de Renovación Nacional realizada en el Club de Viña, sus palabras no fueron grabadas debido a su petición, pero para quienes estuvieron presentes dijeron a Puranoticia.cl que si bien las palabras fueron de alto calibre en contra de la gestión de Sebastián Piñera, lo que más llamó la atención es la vehemencia ocupada en sus críticas.

Francisco Chahuán, según su jefe de campaña histórico, Jaime Perry, aseguró en marzo pasado en entrevista con Puranoticia.cl que estará en la papeleta presidencial en 4 años más sí ó sí, desafiando cualquier sistema interno de elección, incluso el mismo Perry contó en su oportunidad que irá con o sin RN.