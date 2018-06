Presidente de Renovación Nacional pidió no dramatizar críticas de Chahuán

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, realizó un llamado a no dramatizar las críticas vertidas por el senador Francisco Chahuán al Gobierno y rechazó la “connotación feminista” de sus palabras contra la ministra de Cultura, Alejandra Pérez.

En conversación con radio Cooperativa, Desbordes afirmó que el contexto en que el legislador RN expresó sus cuestionamientos al Ejecutivo, fue “una conversación privada, en un consejo regional, donde Francisco habló entendiendo que estaba en confianza, como en el living de la casa y justo alguien graba, porque uno se relaja, habla coloquialmente”.

“Yo desdramatizo un poco las frases de Chahuán, yo creo que se ha exagerado un poco respecto de lo que dijo”, sostuvo el parlamentario a la emisora.

Para Desbordes, “la ministra Pérez tiene todo el derecho de sentirse ofendida y de pedir explicaciones, como reacciona cualquier persona normal y está bien lo que señaló de que se lo digan a ella. No tengo en lo personal ningún cuestionamiento a la ministra de Cultura y creo que la respuesta de ella me parece correcta”.

No obstante, criticó la “intervención de la ministra Plá, porque darle una categoría de connotación feminista, así como que esto fuera una agresión a la mujer por ser mujer, eso no es así. Si hubiera criticado a un hombre en el mismo tono, ¿hacemos el mismo comentario?”.

“Yo creo que cuando empezamos a extremar las cosas y si uno no puede criticar a una mujer porque al tiro te acusan de inmediato de machista o cosas por el estilo me parece mal. La frase del senador fue demasiado dura y él se disculpó públicamente, reconoce que la frase no es la correcta”, concluyó Desbordes.