Senador Chahuán señala que usó una “mala metáfora” tras filtración de críticas

El senador Francisco Chahuán explicó que la información aparecida esta tarde en un medio de comunicación “fue parte de conversación privada sostenida en un consejo de Renovación Nacional que se realizó en un lugar privado y que se filtró malintencionadamente, con el objetivo de generar un conflicto artificial”.

También se refirió a las palabras que habría usado para referirse a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, a quien criticó por una entrevista concedida a un medio de la región de Valparaíso, señalando que “fue una vergüenza. La debieron haber hecho salir a patadas de este Gobierno. ¡A patadas!”.

Ante ello, reconoció haber hecho uso de una “mala metáfora y, además, fueron sacadas de contexto, pues siempre he cuidado la forma de relacionarme con las personas, en general, y he luchado por la equidad de género, en particular”.

Al respecto, admitió que “probablemente no fue la mejor forma de expresar lo que me sugiere su gestión, pero jamás he tenido la intención de afectar su dignidad y si esas palabras le han provocado algún daño, le pido las disculpas del caso.”

Lo anterior generó la molestia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quien llamó al legislador a pedir disculpas públicas ante sus dichos

No obstante lo anterior, el senador por Valparaíso subrayó que sobre “el tema de fondo, hay que señalar que tenemos (como Gobierno) una dificultad. Hay que apurar la instalación, cuidar al Presidente Piñera y su liderazgo y entender que hay que articular rápidamente los cuadros regionales que nos permitan ejecutar el programa de gobierno, que fue el pacto suscrito con los chilenos en las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales.”

En ese contexto, afirmó, “por supuesto que las paciencias se van acabando”.