Huenchumilla llama a Piñera a no hacer “shows mediáticos” con la delincuencia

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Francisco Huenchumilla emplazó al Presidente Piñera a no pelear por los medios, si no a que “hable con el presidente de la Corte Suprema y hable con los alcaldes, quienes le pueden ayudar mucho porque las municipalidades son el Estado cerca de la gente. Ese es el camino de la seriedad en el combate de la delincuencia”.

Huenchumilla además planteó que “no van a combatir la delincuencia con jugadas pirotécnicas, eso no procede, porque ya en el gobierno pasado el Presidente Piñera no fue capaz de terminar con la puerta giratoria. En esta administración no va a terminar con la puerta giratoria haciendo estos shows mediáticos”.

En esa línea, el senador DC puntualizó que “el combate de la delincuencia es un tema demasiado importante para que las autoridades se anden peleando entre ellas, porque lo que corresponde es que el Presidente Piñera se coordine con los tribunales, se coordine con el Ministerio Público, se coordine con las policías”.

“La gente necesita que tengamos una lucha contra la delincuencia en serio, no mediante puestas en escena. El Presidente es la primera autoridad del Estado y creo que uno tiene que respetar al Presidente, pero al mismo tiempo ser franco en decirle que ese no es el camino para combatir la delincuencia”, concluyó.