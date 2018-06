Senador Francisco Chahuán: “La lealtad con el Presidente Piñera está siempre con él”

En conversación con Trío, el Senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, se refirió a la falta de designaciones en cargos políticos.

“Estamos a 100 días del gobierno. Mi región no tiene todavía nombrado el director del SERVIU, la región con más campamentos de Chile. No tiene nombrado al SAG ni INDAP. Si no está designado el director nacional del SAG, difícilmente se va a designar al regional y al provincial. Necesitamos claramente empoderar e instalar el gobierno en las regiones”, aseguró Chahuán.

Pese a sus dichos anteriores, el Senador puntualizó que “la lealtad con el Presidente Piñera está siempre con él. He trabajado intensamente en su campaña, en segunda vuelta. Soy de los más piñeristas. Si hay alguien oficialista de los parlamentarios, soy yo”.