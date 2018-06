PPD-PRO: “Se perdió una gran oportunidad” por rechazo a acusación constitucional

El jefe de la Bancada de Diputados(as) del PPD-PRO, Ricardo Celis, lamentó que la Cámara aprobara la cuestión previa y rechazara la acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices. El libelo fue suscrito por las diputadas del PPD, Cristina Girardi y Carolina Marzán; y la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, entre otros.

“Hemos perdido una gran oportunidad para darle una señal clara a las mujeres de Chile, que estamos preocupados en la defensa de sus derechos reproductivos”, sostuvo el diputado Celis.

El parlamentario señaló que “si bien es cierto que aquí se ejerció una acción, que es lo que permite la Constitución, hay un tema político de fondo y ese tema político se refiere a que tenemos que estar al lado de las mujeres, apoyar lo que manifiestan en la calle”.

“Lo anterior, significa no estar con ellas solamente de palabra, hay que estar en los hechos también, lo que significa defender fuertemente el espíritu de la ley del aborto de 3 causales, y el ministro Santelices en particular no ha cumplido eso. Ya llevamos más de un mes y no hemos visto reglamento que regule este tema”, indicó Ricardo Celis.

Por su parte, la diputada Santibáñez, afirmó que “quienes tenemos la convicción y llevamos más de una década en esta lucha por las mujeres, como persona, como mujer, como mamá, como defensora de los derechos de la mujer, es una derrota que duele, pero esta lucha continua, no termina aquí”.

“Es un día difícil, pero un día que nos insta a seguir luchando y trabajando, a esperar este protocolo que aún no está definido. La política es dura, pero es el lugar donde quisimos estar y es sin llorar”, opinó la parlamentaria.

Finalmente, la diputada Santibáñez aseguró que “con todo el respeto que le tengo al Partido Socialista, la verdad creo que hoy el diputado Marcos Ilabaca le hizo un pésimo favor a su partido y a todas lo que han luchado las mujeres en el socialismo”.