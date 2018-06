[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] "El cierre de Maersk fue una serie de factores" Francis Mc Cawley

“El cierre de Maersk fue una suma de factores”

El ex representante en Latinoamérica de Maersk explicó a los panelistas de Directo al Grano las condiciones que llevaron al cierre de la firma que dejó a más de 1.200 trabajadores cesantes.

“Efectivamente cambió el modelo de negocios, la demanda está bajísima pero si a eso le agregamos baja productividad, ausencia laboral, demandas que no tenían por qué hacer en una planta que no está produciendo ni ganando nada”… “Deberían haber trabajado fuerte primero. Si tenemos una huelga y a eso le sumamos violencia, esa violencia asusta a cualquiera”.



//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-1-dag-20.mp3

Gonzalo de la Carrera indicó que la empresa tenía un origen danés, “quienes son campeones mundiales de los derechos sociales“ y cuestionó el porqué la huelga fuera el detonante del cierre de Maersk y si esto efectivamente fue así.

“Yo no creo que en Europa se haga una huelga en una empresa que todavía no está lista o que no está produciendo cosas de calidad todavía” respondió el ex representante de la Empresa e indicó que había que preguntarse: ¿por qué sale un petitorio desproporcionado y quién está detrás?

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-2-dag-20.mp3

Gonzalo Muller por su parte aseguró que “si esta planta hubiera sido productiva, hubiera tenido una buena relación laboral, cercana con la empresa, yo no tengo dudas que Maersk hubiera sostenido la planta, más allá del mal momento”.

Finalmente, indicó que le llamaba mucho la atención escuchar al dirigente sindical de Maersk diciendo “bueno esto era una pega más”.