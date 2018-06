El diputado Giorgio Jackson se refirió al conflicto con el Movimiento Autonomista, tras la suspensión del presidente de la Fech, Alfonso Mohor. El parlamentario atribuyó las disputas internas al proceso de ajuste del Frente Amplio.

“El proyecto político del Frente Amplio no ha cumplido dos años. O sea, que esté en proceso de ajuste no es ninguna novedad y estos 100 días también calzan con hacer un análisis”, indicó en entrevista con La Tercera, añadiendo que “por cierto que lo que hacia afuera se comunica es un ruido innecesario al interior del Frente Amplio. Si queremos ser gobierno no podemos seguir cometiendo este tipo de errores ni teniendo estas disputas internas”.

Jackson calificó como una lección para el partido la situación ocurrida esta semana “Quienes no quieren que seamos protagonistas de un futuro gobierno tienen muchísima fuerza, historia, experiencia y si no logramos aprender rápido, si no tomamos lecciones de los episodios que nos van pasando, donde evidentemente hemos cometido errores, nos vamos a quedar estancados”, indicó.

El diputado insistió que la capacidad de resolver los conflictos es lo que ayudará a que la coalición se convierta en una opción política válida. “Nos queda un buen tiempo para demostrarle a la ciudadanía que vamos aprendiendo de nuestros errores y que nos vamos haciendo un proyecto cada vez más sólido para ser alternativa a lo que hoy día es gobierno, a Chile Vamos y que somos capaces de aprender de nuestros errores y no ocultarlos”, puntualizó.