Blumel anuncia agenda legislativa y critica a la oposición

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, dio a conocer la agenda legislativa del Gobierno para el segundo semestre, oportunidad en la que apuntó a la oposición por no respetar las urgencias legislativas en determinados proyectos, en circunstancias en que la mayoría de las comisiones y las presidencias del Senado y la Cámara, están justamente en manos del sector opositor.

“Le pedimos a la oposición que colabore, que se sume, que no obstruya, que entienda que acá hay una agenda que coincide con las prioridades de la ciudadanía”, sostuvo.

El ministro Blumel también planteó que “no vinimos a competir, por quien hace más leyes, sino por quien hace mejores leyes”.

Respecto a la agenda legislativa, señaló que es “sin retroexcavadora, que no pasa por encima del trabajo parlamentario que se venía haciendo en el Congreso, sino que reconoce los buenos proyectos que se venían trabajando, tanto a partir de mociones parlamentarias, como también de administraciones anteriores”.

“En eso nosotros lo queríamos decir sin ningún complejo, queremos recuperar la buena calidad de la política y de las políticas públicas, eso significa, que la actividad legislativa, al igual que las políticas públicas no parten de cero con este gobierno”, añadió.

Para el segundo semestre, el ministro presentó una agenda legislativa “con 15 proyectos fundamentales”, divididos en cuatro ejes.

En el eje de seguridad pública, se incluye la modernización de Carabineros y la ley contra conductas antisociales.

En lo social, en tanto, se cuentan ocho iniciativas: Sala cuna universal, fortalecimiento de la Educación Parvularia, modernización de Isapres, mejoramiento de pensiones, cotización para trabajadoras independientes y el ministerio de Familia y Desarrollo Social.

En el eje económico, se tienen tres proyectos: modernización tributaria; modernización de plataformas digitales en sistemas de transportes y trabajo a distancia; teletrabajo y trabajo desde el hogar.

En el eje modernización del Estado, Blumel refirió cuatro propuestas: ley de integridad pública, modernización del sistema evaluación de impacto ambiental, reforma a notarias y ley de trasformación digital.

Además de estos anuncios, Blumel ahondó en los plazos de las leyes, diciendo que “hoy día no se están respetando muchas de las urgencias que el Gobierno ha establecido en materia legislativa. Las urgencias establecen ciertos plazos que según la ley deben ser cumplido”.

Entre otros ejemplos, el ministró destacó que a la ley de Migraciones, cuya primera urgencia simple se envió el 13 de marzo, se le ha puesto tal carácter otras cuatro veces y aún no se vota en general el proyecto.

“Esperamos poder establecer puentes de colaboración con el Congreso y en particular con quienes lideran las comisiones y las dos cámaras, a propósito de que no se han respetado las urgencias de los proyectos fundamentales, no se han despachado los plazos establecidos”, señaló.

“Es bueno recordar que prácticamente la totalidad de las comisiones del Congreso, así como las presidencias de ambas cámaras son encabezadas por parlamentarios de la oposición y también les corresponde a ellos asumir la responsabilidad en materia de ir cumpliendo los plazos”, agregó Blumel.