Diputado Silber anunció “ley Gabriela” que amplía rango de víctimas de femicidio

El diputado DC Gabriel Silber anunció que presentará un proyecto de ley para incluir a la figura de la ex polola y su madre en la ley que sanciona con altas condenas a los femicidios.

La razón de iniciativa se basa en el caso de Gabriela Alcaíno, de Maipú, quien fue asesinada junto a su madre por su ex pololo. El parlamentario formuló este anuncio justamente luego de reunirse con Fabián Alcaíno, padre de la joven y ex esposo de la madre asesinada.

Al respecto, Silber explicó que “es necesario adecuar la actual legislación, ya que en la actualidad en el Código Penal las condicionantes, agravantes y penas de la ley que sanciona el femicidio sólo se aplican para las cónyuges, ex cónyuges, convivientes y ex convivientes; sin embargo, casos como éste, del asesinato de la polola o la ex polola y que además incluyó a su madre, quedan fuera de las altas penas que el femicidio incluye”.

“Incluso, el proyecto que presentó el Presidente Piñera en su primer gobierno, que está en el Senado y al cual se le anunció urgencia, agrega a las pololas, pero sólo lo hace para los casos de violencia intrafamiliar, pero no para los asesinatos”, agregó.

El diputado Silber explicó que “por ello presentaré un proyecto que se llamará ‘Ley Gabriela’, para agregar en la ley que sanciona el femicidio a las pololas y ex pololas, sus madres y a cualquier mujer que tenga algún tipo de relación sentimental y que sea asesinada por su pareja”.

“Creemos que este caso tan terrible, triste y dramático nos debe servir para sacar lecciones y darnos cuenta que es necesario adecuar nuestra legislación a la nueva realidad de nuestra sociedad, ya que cuando se legisló sobre los femicidios, sólo se hizo considerando a los cónyuges y convivientes, pero se dejaron fuera los otros tipos de relaciones porque en ese momento no se conocían crímenes en relaciones de pololeo”, añadió el legislador.

“Pediré audiencia a la ministra de la Mujer y al ministro de Justicia para explicarle los alcances de este proyecto y pedirle urgencia al Gobierno para su tramitación, e invitaré a diputados de todos los partidos a que lo firmen y sean parte de él, porque este es un tema transversal que debe ser apoyado por todos los sectores políticos sin distinción”.