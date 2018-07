Según Ossandón, habría votos en RN para llevar la objeción de conciencia al TC

El senador Manuel José Ossandón afirmó que sí existirían los votos suficientes en Renovación Nacional para imitar la acción anunciada por la UDI de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el reglamento de objeción de conciencia presentado por el Gobierno tras el dictamen de la Contraloría.

Sin embargo, manifestó su confianza en que “el problema se arregle antes, porque aquí no se le ha tomado el peso que tendrán que pagar muchas mujeres, sobre todo modestas, por los efectos de esta medida, que significaría el cierre de áreas de ginecología e incluso de hospitales”.

Ossandón aseguró que “uno respeta a las personas que están de acuerdo con el aborto, pero también debiera respetarse a quienes no lo están y ésta es una muy mala señal de la Contraloría”.

Al respecto, acusó que “el día de mañana esto se podría aplicar para cualquier cosa. Las mayorías definen que nuestros niños van a tener que aprender francés y van a tener que aprender francés, pero resulta que aquí hay un tema de principios y yo le he pedido a todos los senadores de Renovación Nacional que tomen su decisión en conciencia, porque esto no pasa por el partido.”

Precisó “la ley de aborto ya está aprobada, lo que me preocupa es que no se haya dado una solución a esta medida, que al menos en mi zona sería un desastre, porque el hospital de San Bernardo no sólo tendría que cerrar su área de ginecología, sino posiblemente todo el hospital”.

También mencionó localidades como Panguipulli, donde existe un solo recinto asistencial y el hospital de la Universidad Católica, preparado para situaciones de la más alta complejidad.

Al ser consultado qué otros senadores estarían en su posición, dijo que habría que preguntárselo a ellos, reiterando que “yo por lo menos estoy dispuesto a firmar cualquier documento que busque lograr una solución, pero espero que se arregle antes, porque la situación es catastrófica ahora y no sé qué va a pasar después.”

Añadió que “aquí se habla mucho de que se va a acompañar a las mujeres y se les van a resolver los problemas, pero es cosa de ver qué pasa en los hospitales y las listas de espera y se van a dar cuenta de que son puras mentiras: la gente no va a ser atendida en hospitales que están reventados, entonces no sé cómo nos vamos a dar la libertad de cerrar ginecología, obstetricia y maternidad en hospitales si no tenemos dónde atender a las personas.”