Presidenta del CDE por caso Penta aseguró que aún espera que se dicte acusación

Luego que esta semana fuese aceptado el procedimiento abreviado en el caso Penta, la Presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, expresó que la decisión del fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, fue “sorpresiva”.

Manaud manifestó al Mercurio que “el caso no está cerrado aún. Hay una investigación en curso que afecta a la empresa Penta por la responsabilidad de la persona jurídica en relación con un delito de soborno a un funcionario del SII. En esta arista nos vamos a mantener activos y esperaremos que se dicte la acusación”.

Agregó que “hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que permite la participación del querellante e incluso hacer su acusación particular distinta a la del Ministerio Público calificando y pidiendo una pena diferente, sobre la base de hechos contenidos en la formalización. No está previsto en el código hacer una reformalización en los términos que se hizo -con supresión de hechos y delitos- y que el querellante quede excluido. Es una interpretación torcida de la ley, porque no es una interpretación coherente de todas la normativas que regulan la intervención del querellante”.