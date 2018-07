Curriculum de parlamentarios presentan serias imprecisiones

Tras la publicación del diario La Tercera, que reveló una serie de imprecisiones en los currículum publicados por varios diputados y senadores en ejercicio, la UDI anunció que llevará los casos mencionados a la comisión de ética.

Según la investigación al menos 12 parlamentarios tenían “abultados” sus antecedentes académicos que están publicados en la página de la Biblioteca del Congreso. Entre ellos, se encuentran los diputados Loreto Carvajal (PPD), Claudia Mix (Partido Poder), Pepe Auth (Ind) y los senadores Alejandro García Huidobro (UDI) y Francisco Huenchumilla (DC), entre otros.

“Una cosa es la educación de calidad y otra cosa es mentir para obtenerla”, dijo el diputado Osvaldo Urruttia apuntando “a un grupo de políticos de izquierda que se auto imponen títulos y grados académicos sin haberlos obtenidos en las respectivas casas de estudios. Sin duda alguna el caso de la diputada PPD Loreto Carvajal es el más patético porque hizo campaña como abogada sin serlo, hablando de que se necesitan políticos que rindan a la ciudadanía con total transparencia”.

“Estos casos también desprestigian a la política y si la mesa de la Cámara tan activa para atacar al Gobierno y obstruir la labor legislativa debería no dudar y pasar a la Comisión de Ética a la diputada Carvajal para que se defienda y exponga los eventuales malos entendidos de su presunto curriculum académico, pero ya no como abogado porque todo el mundo sabe que no lo es”, agregó.

Finalmente, Urrutia advirtió que en el caso de que la mesa de la Cámara no actúe en esa dirección será la UDI la que llevará los antecedentes a la Comisión de Ética “para que se refiera a estos casos”.