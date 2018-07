Beatriz Sánchez apoya al FA en destitución de Fiscal Nacional, Jorge Abbott

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez abordó la petición de destituir al Fiscal Nacional, Jorge Abott de 10 diputados que se presentará mañana ante la Corte Suprema de Justicia.

Sánchez comentó los dichos de Abbott sobre el caso Penta, tildándolo de “impresentable”, a propósito del apoyo al procedimiento abreviado contra los dueños del holding, Carlos Délano y Carlos Lavín sacándoles el delito de soborno, además de eliminar el delito de cohecho contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Sánchez calificó este apoyo como “la doctrina Abbott”.

La ex candidata apuntó que “me parece que es bien interesante lo que se logró con las firmas, porque no es solamente el FA. Acá hay varias otras colectividades que también han hecho su propia reflexión y parlamentarios del partido comunista y del partido socialista que están apoyando la destitución de Abbott. A mí lo que me parece importante es apuntar a Abbott.”, manifestó la ex candidata.

“Eso quiere decir mirar al fiscal nacional y decirle que está cometiendo algo, en tres líneas, que es super complejo, no solamente reunirse con senadores antes de que fuera fiscal nacional, sino que poner sobre la mesa una doctrina (…) llamada doctrina Abbott, de cerrar estos procedimientos, y lo que genera en la democracia en la ciudadanía es tremendo”.

En la lucha contra la corrupción, Sánchez manifestó la necesidad de que el FA este presente en las comisiones donde se está discutiendo la ley de cohecho “para que sea una ley muchísimo más dura de la que incluso se está discutiendo en el parlamento”.

“Creo que esto tiene más que ver con cual es nuestra función como un proyecto político”, finalizó la ex abanderada.