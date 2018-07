Caso SQM: Fiscal Gómez pide 7 y 4 años para Contesse y ME-O

Esta tarde, el jefe regional de la Fiscalía de Valparaíso, Pablo Gómez ingresó la acusación en contra de 15 personas, entre ellas, el senador Jorge Pizarro, y los ex senadores Pablo Longueira y Fulvio Rossi por cohecho y delitos tributarios.

El persecutor entregó un escrito por sobre las mil páginas donde expone las piezas de la investigación de cómo la gerencia general de la minera no metálica SQM, ex SOQUIMICH, a cargo de Patricio Contesse González entregó fondos a políticos de distintas tiendas y evadió impuestos por más de $ 1.281 millones de pesos.

En el texto se explican los correos electrónicos, los depósitos, las comunicaciones y también los egresos de los “beneficiarios” de esta “gestión empresarial” que la Fiscalía considera que son graves delitos a la probidad pública.

El fiscal Gómez pide 7 años por delitos tributarios de Contesse, y 818 días por el delito de soborno.

Luego expone los hechos, comunicaciones y pruebas para los 14 personas que se beneficiaron del esquema desarrollado por Contesse.

En esa línea, el fiscal Gómez pide 4 años para Marco Enriquez-Ominami y 5 para quien fuera su jefe de campaña en el año 2009 y 2013, Cristián Warner Villagrán, mientras que al ex senador socialista, el médico Fulvio Rossi Ciocca 818 días por delitos tributarios.

También pide en contra del ex diputado democratacristiano, Roberto León Araya la pena de 4 años por delitos tributarios.

En tanto, al ex senador y ex ministro, ex presidente de la UDI también, Pablo Longueira, el fiscal Gómez pide dos penas de 818 días por cohecho y delitos tributarios.

Respecto de los otros 8 acusados, las penas van desde los 4 años a los 818 días por los delitos tributarios acusados en su calidad de ex asesores, secretarios y/o amigos de los políticos involucrados, como el ex embajador Marcelo Rozas (DC) y Sebastián Pizarro, el hijo del senador Jorge Pizarro, a quien para pedir 818 días de cárcel por delitos tributarios, se solicitó su desafuero al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.