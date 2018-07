Maya Fernández justifica envío de carta a Presidente Sebastián Piñera

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, salió en defensa de la carta enviada al Primer Mandatario Sebastián Piñera, en la que -entre otras cosas- criticaron su desconocimiento de la labor legislativa, tras el llamado “a trabajar” de parte de la autoridad a los congresistas.

En conversación con radio Cooperativa, la legisladora socialista afirmó que “institucionalmente nosotros no podemos no defender al Congreso y la labor que está ejerciendo el Congreso. No hay ningún parlamentario, diputada o diputado, que no esté trabajando. Están trabajando permanentemente en comisiones, en la Sala, todo esto se está haciendo”.

“La frase ‘pónganse a trabajar’ es muy dura, es casi un insulto a la labor que realizan las parlamentarias y parlamentarios. Podemos tener todas las diferencias políticas, yo siempre lo he dicho, pero no puede conllevar justamente a generar esa opinión a la ciudadanía”, añadió.

Precisamente, a raíz de estas declaraciones, Fernández enfatizó que “el rol de la mesa es justamente defender la independencia y la autonomía del Congreso”.

“La coordinación legislativa siempre se podría mejorar. De hecho estuvimos hablando con el ministro Blumel a propósito de los últimos proyectos de ley, justamente el jueves conversamos de cómo podíamos coordinarnos, como podíamos convocar a los jefes de bancada para conversar sobre los proyectos de ley para que todos estuvieran interiorizados”, explicó.