Ministra Pérez: "El Partido Socialista no es capaz de honrar la palabra"

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, realizó declaraciones sobre la moción de censura de Chile Vamos a la mesa de la Cámara de Diputados y la reunión gobierno-oposición realizada ayer.

Pérez declaró que “Chile vio cómo por primera vez el Partido Socialista no es capaz de honrar la palabra, y me refiero a poder ratificar la nominación de la actual ministra de la Corte Suprema Angela Vivanco. Eso no había pasado nunca”.

“Sin duda, no solamente daña las confianzas, sino peor aún, daña la democracia. Frente a eso hubo críticas incluso desde el propio seno del partido socialista. Y lo que uno también ve es en la Cámara de Diputados, como en la actual mesa, dirigida por su presidenta, no oye las voces de todos los comités, no representa a todos los parlamentarios diputados convocados en el alero de la cámara de diputados, sino que envía una carta en un tono que no corresponde, ni en la forma ni en el fondo, al Presidente de la República”, comentó Pérez.

“Los parlamentarios señalan que no los representa, por lo tanto, haciendo uso de sus facultades, van a proceder con la censura de la mesa de la cámara de diputados y nosotros creemos que ellos tienen la facultad y la independencia para liderar esa censura”, señaló la ministra.

Sobre la reunión entre el gobierno y parlamentarios de la oposición realizada ayer, la autoridad declaró que “la oposición va entendiendo cada vez va entendiendo más que negarles cualquier tipo de apoyo a proyectos del gobierno que vayan en esa linea perjudican a los chilenos, y es eso lo que hoy día nuestro país no quiere. Nuestro país nos convoca a trabajar en conjunto”.

La ministra Pérez declaró que la “reunión fue solicitada por los comités de los senadores de los partidos de oposición. Y a esa solicitud nosotros respondimos con un sí. Es espíritu que se ve en el Senado lamentablemente no lo hemos visto en todos los partidos políticos de la oposición, particularmente, en aquellos que hoy en día lideran tanto el partido socialista como el partido comunista”.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en poder recibir a todos aquellos actores políticos de la oposición que quieran trabajar en conjunto, y aquellos que aún no lo hacen, volverles a hacer el llamado. Súmense, porque unidos sin duda vamos a provocar los cambios que Chile requiere”, añadió Pérez.

“Siempre hemos señalado y lo reiteramos, que las puertas están abiertas para poder construir acuerdos que beneficien a Chile. Son muchos los desafíos que tenemos. Entre otras, generar más y mejores empleos, dar el reconocimiento a nuestra clase media, tranquilidad, sacar adelante la agenda por los derechos de la mujer, visibilizar con mucha fuerza lo que están sufriendo las niñas y adolescentes de nuestro país, sobre todo los más vulnerados”, finalizó la autoridad.