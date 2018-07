Susana Sierra, directora de Chile Transparente: “La corrupción siempre ha existido y siempre va a existir”

En conversación con Trío, la directora de Chile Transparente, Susana Sierra, se refirió al fenómeno de la corrupción y aseguró que “la corrupción siempre ha existido y siempre va a existir, pero al pensar que no existe, no hacemos nada para prevenirla, no sacamos mejores leyes, las empresas no se preocupan de tener controles”.

“Que casos hayan salido a la luz, que se conversen, se discutan, que generen opiniones contrarias, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo a lo que se llegó, ya está generando una ciudadanía más consciente de que la corrupción es un tema que existe, pero que también hay que atacar y existen medidas”, agregó Sierra. “Unas medidas son las leyes, pero no porque exista la ley, se va a asegurar que la ley se cumpla; otras medidas son la autorregulación, cómo puedo ser mejor”.