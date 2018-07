Diputado Melero le pide a Bachelet no visitar a Lula durante su viaje a Brasil

El diputado Patricio Melero (UDI) emplazó a la ex Presidenta Michelle Bachelet por la carta de apoyo que firmó a favor de la candidatura presidencial de Lula da Silva en Brasil.

La ex Mandataria debió solicitar permiso a la Cámara Baja para asistir a un congreso de salud en Brasil entre el 24 y 27 de este mes.

En la oportunidad, el parlamentario manifestó “quisiera que se le solicitara a la señora Presidenta que se abstenga de ir a visitar o tener relaciones más allá de lo que la autorización de este viaje da, que es para ir a un seminario. Me parece de una imprudencia máxima que haya firmado una carta de apoyo al señor Lula”.

Además, agregó que “es una ingerencia indebida sobre otro poder del Estado en otro país, que ha tomado una decisión a través de los tribunales de Justicia. Está avalando, además, hechos de corrupción”.

Sin embargo, el diputado Marcelo díaz (PS), le contestó a Melero sentenciando que “es completamente improcedente. No corresponde decirle a la ex Presidenta Bachelet qué es lo que puede o no puede hacer. La Presidenta Bachelet es ciudadana hoy, puede hacer las declaraciones que estime pertinentes, sin que sean consideradas intervenciones en los asuntos externos”.