Diputados Jackson y Bellolio pelean por Twitter por censura

Los diputados se enfrascaron en una discusión —por la red Twitter— a raíz de las declaraciones del UDI respecto a la moción de censura que Chile Vamos presentará en contra de la Cámara de Diputados.

La disputa empezó tras las declaraciones emitidas por el gremialista, Jaime Bellolio, en CNN Chile por la carta que envió la Presidenta de la Cámara, Maya Fernández, a Sebastián Piñera.

Bellolio manifestó que se trató de una opinión a nombre de todos los parlamentarios sin previa consulta de los demás. “Enviaron una carta a nombre de toda la corporación que no representaba a todos”, fueron sus palabras. “Por último hubieran llamado a votación, pero nada ocurrió”,puntualizó. “Hay una estrategia del PS para ver cuál es más obstruccionista, si ellos o el FA”, remató.

Esta última declaración provocó la reacción del diputado Giorgio Jackson (RD), quien le contestó a través de la red social: “Claro, porque no puede haber una diferencia legítima con el Gobierno, tanto en fondo como en forma. Según @jbellolio somos solo gente egoísta que quiere obstruir por obstruir”.

“Tú pretendes fijar el estándar de lo aceptable o no (…) otros creemos en el debate, la argumentación, la evidencia, la diversidad de opiniones”, respondió Bellolio, lo que desembocó en un intercambio de frases como “Hazte cargo de lo que dices, o no lo digas en un principio” de parte de Jackson y la que cerró la pelea de parte del gremialista: “Creo que es momento de que bajes dos niveles del pedestal de la arrogancia (…) Ojalá ocuparas tu liderazgo y talento en servir al país, en vez de sólo para ti mismo”.

Claro, xq tú pretendes fijar el estándar de lo aceptable o no. De lo discutible o no. De lo q se puede hacer o no.

Otros, en cambio, creemos en el debate, la argumentación, la evidencia, la diversidad de opiniones. Sugiero dejar de descalificar a todo el que no piensa igual a ti https://t.co/YD7yhc8bJN

— Jaime Bellolio (@jbellolio) 9 de julio de 2018