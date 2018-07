Diputados piden a Corte Suprema la destitución del fiscal nacional Jorge Abbott

Diputados del Frente Amplio, PC, PS, PPD, PRO y regionalistas, encabezados por Beatriz Sánchez, presentaron hoy en la mañana en la Corte Suprema una solicitud de destitución del fiscal nacional Jorge Abbott por “negligencia en el ejercicio de sus funciones”.

En el escrito, los parlamentarios piden que el pleno del máximo tribunal del país, en uso de sus atribuciones, proceda a destituir a Abbott por su actuación en los casos emblemáticos de financiamiento ilegal de la política, especialmente los casos Penta y SQM.

Los diputados recordaron que Abbott se reunió con dirigentes de a UDI, incluyendo al actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras lo cual –según dijeron- el fiscal nacional abandonó su política de llevar estos casos a juicio oral y, desde entonces, los fiscales a cargo de las investigaciones optaron por salidas alternativas.

La ex abanderada presidencia del Frente Amplio declaró que “cada día confiamos menos en la fiscalía y en Jorge Abbott y por eso venimos a la Corte Suprema”.

“Hoy día la Corte Suprema tiene que decirnos si los delitos de cuello y corbata en este país van a tener la misma pena que una persona que se robó un celular y termina presa, qué pasa con personas que han estado robándole al fisco durante años”, añadió.

“Estamos acá porque queremos que la cárcel no sea solamente para la gente que no tiene lucas en este país, que no se pague la pobreza con la cárcel, sino que tengamos una justicia que sea igual para todos los chilenos”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del Partido Humanista, diputado Tomás Hirsch, declaró que “si la Corte Suprema estudia el escrito que hemos presentado, va a ver que ahí están sólidos argumentos para la admisibilidad de esta presentación y posteriormente para la remoción de fiscal nacional”.

“Esperamos sinceramente que la Corte Suprema esté a la altura de los tiempos, el país demanda que dejemos atrás de una vez por todas tanto escándalo que vincula la política con el mundo de los grandes empresarios”, aseveró.

“El país demanda que termine tanta corrupción, tanto cohecho, hay casos escandalosos, el caso Penta, el caso Soquimich y tanto otros en los cuales se han ido comprando la política por parte del dinero del empresariado nacional”, concluyó.