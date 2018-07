Longueira contra fiscal Gómez: "Ha llegado el momento en que todo Chile sepa cómo actúan algunos fiscales"

Una dura declaración pública contra el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, transmitió hoy el exministro Pablo Longueira a través de sus redes, haciéndola llegar a dirigentes, simpatizantes y parlamentarios de la UDI.

Ayer, Gómez plasmó la acusación contra Longueira por facilitación de boletas ideológicamente falsas y por el delito de cohecho en la llamada arista royalty del caso SQM.

La Fiscalía le imputó cinco “actos indebidos” que darían cuenta cómo siendo senador de la UDI y luego ministro de Economía, habría favorecido a la minera no metálica. Por ambos delitos, pidió una pena total de 4 años y 6 meses, además de una multa de $253 millones.

Longueira envió la declaración pública una vez conocidos estos hechos. Titulada “Termina la etapa de persecución y llega la hora de la justicia”, en ella el exsenador acusa que “desde hace casi tres años, mi familia y yo hemos sido objeto de una persecución implacable e injusta por parte del fiscal Pablo Gómez en la causa denominada Soquimich”.

Agrega que “en el marco del juicio oral demostraré, con toda mi fuerza, que jamás he cometido delito alguno –menos aún el de cohecho- porque todos quienes conocen mi trayectoria pública, hayan sido partidarios o detractores, saben que siempre me autoimpuse normas éticas muy superiores a las legales. He procurado en mi vida ser una persona correcta y honorable. Me pregunto: ¿qué harán mis feroces perseguidores cuando se acredite mi inocencia?, ¿de qué manera repararán todo el daño que me han ocasionado a mí y a mi familia? No he cometido cohecho, no soy responsable de delitos tributarios y así lo determinaron sucesivas y distintas administraciones del Servicio de Impuestos Internos”.

“Soy un hombre de paz y no conozco el rencor, pero llegó la hora de que los fiscales respondan cuando actúan con escaso profesionalismo y carecen de la más mínima imparcialidad en la gestión de sus causas. La Ley los obliga a ser objetivos”, dice el exministro.

Además, “denuncia” que la fiscalía intentó llegar a un acuerdo con su defensa para una salida alternativa “que eliminaba el delito de cohecho. Sí, aunque parezca increíble y sea difícil de creer, ello fue así”.

Incluso, el exparlamentario acusó que dentro de las malas prácticas del fiscal: A los días de negarnos a aceptar una salida alternativa, en una evidente actitud de revancha, encono e intimidación, el fiscal allanó personalmente mi casa particular de madrugada, mientras aún dormíamos, para llevarse dos computadores que ofrecimos entregar voluntariamente y que, una vez incautados, estuvieron meses sin revisar.

Y emplaza a Gómez -que tiene previsto viajar a Londres en diciembre, al término de su periodo como fiscal, para radicarse al menos por cuatro meses- “que se haga responsable y que asuma personalmente el resultado del proceso que acreditará mi inocencia, y no se vaya antes del país. Es fácil acusar sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones”.

Finalmente, Longueira asegura que no aceptará salidas negociadas, “defenderé mi inocencia con las armas del Derecho y que, una vez declarado inocente de esta persecución, consagraré todos mis esfuerzos al objetivo de que los ciudadanos, cualquiera sea su posición política, no queden sujetos al arbitrio de fiscales sesgados y parciales”.

En la misiva, Longueira dice respaldar a los tribunales al recalcar que “confío en el Poder Judicial de mi querido país y en su capacidad para aplicar la ley sin discriminaciones ni sesgos políticos. Ha terminado la etapa de persecución y llega la hora de la Justicia”, termina.