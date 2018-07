Senadora Aravena renunció a la vicepresidencia de Evópoli

La senadora de Evópoli, Carmen Gloria Aravena, renunció a la vicepresidencia del partido que encabeza Hernán Larraín Matte, debido a las críticas internas por la postura de la parlamentaria en contra del matrimonio igualitario.

“Me he sentido abandonada frente a las amenazas y emplazamientos de quienes forman parte de Evópoli. Ni pública ni privadamente me he sentido respaldada. Un partido que se declara diverso no puede ni debe imponer a sus miembros ni menos abandonarlos cuando otros buscan acallar a quienes piensan diferente. Es por ello que, con una profunda decepción, vengo a presentar mi renuncia indeclinable a la directiva de Evópoli”, señala parte de la carta renuncia que publica hoy El Mercurio.

En dicho texto, añade la publicación, la parlamentaria aludió a una carta escrita por la directiva de la juventud de Evópoli, encabezada por María Ignacia Galilea, y que fue enviada la semana pasada a la mesa.

Los jóvenes del partido apuntaron a los dichos de la senadora en una entrevista de El Mercurio de Valparaíso, en la que manifestó: “Chile no está preparado para el matrimonio igualitario. Hoy no votaría a favor del proyecto de ley”.

En la misiva de la juventud se señala que “la senadora comete una irresponsabilidad gravísima e imperdonable, no solo al contrariar los principios a los que ella suscribió al decidir ingresar al partido, sino al exponer argumentos débiles e inconsistentes, ante una discusión tan relevante como la promoción de la igualdad de derechos”.

En la carta de renuncia, según destaca El Mercurio, la senadora Aravena defiende su convicción a los quince principios de la declaración del partido e insiste en que “la carta de la juventud fue en un tono beligerante y falto de respeto”.

Además, la parlamentaria hace alusión a los chats del partido en los que -señala- hubo “llamados a mi renuncia y descalificaciones por mi baja votación en las últimas elecciones”, en referencia a su 1,8% de votos obtenidos en los comicios de noviembre, en los cuales consiguió un escaño.

“Desde que fui elegida, se me ha criticado a través de la prensa, desde el mismo partido, mi postura con relación al matrimonio igualitario. ¿En qué minuto nuestro partido olvidó algunos principios que adscribe?”, expresa, citando los principios 1 y 9 de Evópoli que apelan a la libertad, a que a “la política debe tender al bien común” y que se debe actuar “tolerante”.