Fiscal Gómez por Longueira: “Vamos con la acusación por cohecho hasta el final”

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien encabeza la investigación del caso SQM, afirmó que llegará “hasta el final” con su acusación de cohecho contra el ex senador y ex ministro Pablo Longueira.

En declaraciones a El Mercurio, el fiscal negó que le haya ofrecido, en reiteradas ocasiones según Longueira, una salida alternativa distinta al juicio oral a cambio de eliminar el cohecho y que el allanamiento a su casa se produjo como represalia ante su negativa.

“No es efectivo. La fiscalía no toma revanchas, no puede olvidar el señor Longueira que la orden de allanamiento fue autorizada por un tribunal de justicia en los horarios que el mismo tribunal ordenó”, afirmó Gómez.

Consultado sobre la posibilidad de probar los delitos de soborno y cohecho, por Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, en el primero y Longueira en el segundo, respondió que “lamentablemente, en Chile, la gravedad de los delitos está dada de acuerdo a la penalidad. El delito de cohecho tiene una pena de 61 días”.

“En estos hechos, incluso hemos reconocido la media prescripción, la atenuante de la irreprochable conducta anterior; estamos hablando de penas que incluso podrían terminar en los 41 días. Ese es el marco que nuestros legisladores debiesen cambiar si queremos darle a este hecho la connotación que merece, que es de reproche, de un hecho que es grave, pero cuya pena no se ajusta a la real envergadura de la misma”, añadió.

En cuanto al argumento de la defensa de Longueira, de que los dineros llegaron a sus cuentas bancarias y que no recibió ningún peso desde SQM, Gómez dijo que “el tipo penal del cohecho exige que estos pagos hayan tenido como destinatario al propio empleado público o a un tercero. Nosotros estamos en condiciones de probar la hipótesis del 248 bis, que es precisamente la figura por la cual se ha acusado a Longueira. Que no haya recibido plata directamente no es obstáculo para la prueba de este delito. Tenemos una formulación por cohecho ya formulada. Vamos por el cohecho hasta el final”.

Acerca de supuestas “batallas comunicacionales” con los imputados Fulvio Rossi y Marco Enríquez-Ominami, respondió que “somos fiscales del Ministerio Público, un equipo que está trabajando concientemente en esto y no vamos a poner caras ni nombres a esto”.

“Lo que nos corresponde es sostener la imputación penal y ventilar esta discusión ante un tribunal, no buscamos que sea una cuestión personal. Vamos a recibir embates de los políticos por la forma en que estamos actuando, que se apega a la ley”, concluyó.