Genaro Arriagada: "El Partido Comunista se sumó a la campaña del NO"

El analista político e histórico de la DC, Genaro Arriagada, sostuvo en radio Cooperativa que el Partido Comunista sí se sumó a la campaña del “No”.

Arriagada hizo esta constatación en su calidad de secretario ejecutivo del comando del “No” para el plebiscito.

En medio de la polémica por la próxima conmemoración del 30° aniversario del plebiscito, Arriagada recordó que, desde el punto de vista histórico, “el Partido Comunista, en el año 77, crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y se pronuncia más bien por una vía insurreccional, y paralelamente, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical van creando la Alianza Democrática, los comités de elecciones libres y llegamos a la campaña del No” recordó.

El abogado aseveró “en la campaña del No, la primera reacción del Partido Comunista fue decir de que no había que inscribirse, que esto era un fraude, pero también -hay que ser honestos- en los últimos dos meses el Partido Comunista se sumó al comando del No y colaboró, pero el Partido Comunista se sumó muy al final”, afirmó.

Sobre posibles vetos para la conmemoración de los 30 años del plebiscito, Arriagada remarcó que “los partidos son dueños de celebrar esta fecha como ellos quieran y con quienes quieran, es perfectamente legítimo. Puede ser de todos, puede ser de algunos, pero lo que más me preocupa es cómo acercamos la idea del ‘No’, lo que ahí sucedió, a la gente joven”.

Respecto a invitar a nuevas colectividades, el ex secretario de Estado apuntó que “en el Frente Amplio hay posiciones muy legítimas, hay alguna gente que tiene una visión muy crítica del ‘No’ y hay otros que tienen una visión favorable, no hagamos historias oficiales. Es legítimo que una persona pueda llegar y decir ‘a mí no me gustó el No’, ¿por qué no puede decirlo?” consideró.