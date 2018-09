Lavín: "La mejor carta presidencial para Chile Vamos sería Felipe Kast"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín ya tiene un primer candidato para continuar la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera y es el senador y líder de Evópoli, Felipe Kast.

El ex candidato presidencial respondió en el programa ‘Llegó tu Hora’ de TVN a quienes sostienen que trata de “izquierdizar” a la UDI con sus ideas, sobre su iniciativa de construir viviendas sociales en Las Condes y su polémica ordenanza contra los piropos, entre otros temas.

El edil de Las Condes fue consultado por los cacerolazos en su comuna, a lo que expresó que “me sentí mal, no lo esperaba. Son personas que votaron por mí, y después yo fui a hablar con ellos y tú nos has desilusionado por traer las viviendas sociales aquí”.

“Esas personas se vieron afectas y mi trabajo como alcalde es decirles ‘oye, no. Las viviendas sociales van a ser súper buenas, son iguales que las otras viviendas del barrio. Y, segundo, son personas de esfuerzo, como tú y como yo. Yo esperaba una actitud distinta. Vi temor, vi miedo”, añadió Lavín.

Preguntado por las críticas que ha recibido de José Antonio Kast y la derecha conservadora, el alcalde sostuvo que “por alguna razón en especial, él me tiene mala. No siempre fue así, de hecho estábamos en el mismo partido y no había problema. Pero la vida va cambiando y hay experiencias, uno no es igual a los 40 años que a la edad que tengo ahora. Uno también va abriéndose a cosas nuevas. Creo que Kast está extremando posiciones, va a la barra brava de la derecha dura, y muchas de esas personas me consideran tibio. Yo trato de ser una persona que tiende puentes. Nunca me han perdonado, por ejemplo, que una vez dije que yo era bacheletista aliancista. Era una manera de decir que soy una persona”.

“No sé si voy a ser candidato presidencial en una próxima elección (…) En el caso de que vayan a elecciones, la mejor carta para Chile Vamos sería Felipe Kast”, destacó Lavín.

Respecto a su visión del rol de la mujer, el edil expresó que “yo soy católico, pertenezco al Opus Dei, que no es una secta, sino una parte del cristianismo. Creo la mujer y el hombre tienen que ganar el mismo sueldo (…) Tenemos que respetarnos más en la calle y mucha gente me ha criticado por mi ordenanza en contra del acoso”.

“No quiero que le pase a una mujer que sienta que un comentario la hirió. Ningún desconocido tiene derecho a decirte nada”, sostuvo.

Ante las detenciones ciudadanas en Las Condes y su tuit que generó polémica al respecto, Lavín expresó que “hubo muchas críticas por mi tuit. Me pasó que llegué a ese edificio y me dijeron ‘mira hay un asalto aquí’, y normalmente yo voy a ver a las personas cuando sufren un asalto, porque uno aprende mucho de lo que ellos te cuentan”.

“Hubo cosas que no debieron haber pasado. No incité las detenciones, pero los felicité. Yo hago descuentos para los que aprenden a disparar bien, no estoy de acuerdo con el alcalde de La Reina”, sostuvo.

En cuanto a ideas para mejorar las AFP, el ex candidato presidencial sostuvo que “me preocupa mucho el tema de los adultos mayores, porque Chile es cada vez una sociedad con más. Si no puedes subir la pensión, porque es la parte más difícil al requerir un subsidio del Estado, tienes que bajarle el precio a los remedios, porque ellos gastan mucho ahí. Por eso me gustó la medida del alcalde Jadue y la farmacia popular. También hay que bajarle el costo al transporte, deberían andar gratis en el Transantiago o a precio de escolar”.

“Una cosa que le pedí al equipo municipal es que los adultos mayores que viven solos o en pareja, de Las Condes, que al menos se tome contacto con ellos una vez al día. Aunque sea un mínimo contacto”, expresó.

Más tarde, en cuanto al uso de redes sociales y el ‘Kiki Challenge’ de su nuera Cathy Barriga, Lavín sostuvo que “Cathy toma riesgos en las redes sociales (…) Creo que se pasan con la crítica. Lo del auto municipal es una tontera, creo que fue una exageración la crítica. Yo no haría el ‘Kiki Challenge’ por ningún motivo”.

Sobre la medida de instaurar los “toques de queda” para menores de 14 años, el alcalde sostuvo que “nosotros estamos usando el modelo de Islandia en la prevención de droga. Obviamente que las cosas hay que adaptarla (…) Vamos a resolver en conjunto con los jóvenes qué medidas tomar. Falta mucho para ver si es una medida que podamos tomar o no”.

Respecto a su cambio de perspectiva sobre los homosexuales, expresó que “con el tiempo uno va viendo que las cosas no son blanco o negro. Lo de la bandera gay, yo la puse porque para mí fue una señal de respeto. Nunca se había puesto en Las Condes. Es decirles ‘yo también soy el alcalde de ustedes’.

Sobre la adopción homoparental, “me pasa que antes yo era muy cuadrado en esto. Pero me ha tocado ver casos. Yo creo que el Acuerdo de Unión Civil podría tener la adopción. Para mí es mejor una opción heterosexual, pero siempre es mejor el amor”.