Giorgio Jackson: "La oposición debe articularse en la reforma tributaria”

El diputado de Revolución Democrática y figura del Frente Amplio (FA) Giorgio Jackson plantea que trámite de ese proyecto y el debate de otros temas serán “una prueba” para ver si la ex Nueva Mayoría y el FA pueden congregarse. De ser así, no descarta alianzas electorales para las municipales.

Entre los aspectos positivos de la nueva Reforma, Jackson considera rescatable “introducir más tecnología a la recaudación de un impuesto indirecto como el IVA. La boleta electrónica es una buena noticia para erradicar la evasión del IVA. Es un impuesto regresivo, pero todos debemos pagar ese 19%. El impuesto a servicios digitales es un espacio donde se estaban fugando opciones de recaudar”.

Sin embargo, agrega -hoy, en entrevista con El Mercurio- que casi todos los otros aspectos son un retroceso en términos redistributivos. “Hay un montón de puntos que apuntan a la injusticia tributaria. La reintegración de sistemas es como el símbolo de la injusticia tributaria. Estas 150 mil pymes que el ministro Felipe Larraín dice se verán beneficiadas, si no son una S.A. y si no son dueñas de una empresa más grande, o sea una cascada, hoy no tienen ningún impedimento para pasarse al sistema integrado. El 80% de ellas podría hacerlo”.

“Se está usando la figura de estas 150 mil pymes para bajarles el impuesto a empresas más grandes. El 4% de más altos ingresos son los que hoy sostienen esos US$ 833 millones que bajará la recaudación por la reintegración”, agregó.

El diputado concluyó argumentando que al leer el informe financiero y el proyecto, y hay solo una fe ideológica, sin un antecedente que respalde eso. “Entonces, en la oposición tendremos que ver que, siendo una reforma que flexibiliza la cláusula antielusión, recauda menos de los sectores altos, debiera ser difícil que tenga respaldo de la centroizquierda”.