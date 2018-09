Diputados RN lamentan ausencia de Lagos en comisión investigadora del CAE

Los diputados de Renovación Nacional (RN) e integrantes de la comisión investigadora sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), Diego Schalper, Luis Pardo y Hugo Rey, valoraron hoy la presencia de los ex ministros de Educación Sergio Bitar y Nicolás Eyzaguirre, quienes participaron de la instancia legislativa para responder las inquietudes de los parlamentarios.

Sin embargo, los congresistas del oficialismo lamentaron la ausencia del ex Presidente Ricardo Lagos en la comisión de la Cámara Baja.

“Yo agradezco que hayan venido las ex autoridades del Gobierno. En lo personal me alegra que el ex ministro Bitar reconozca que la política de crédito es parte de las políticas que pueden emplearse en materia educativa”, señaló Schalper.

“Y también rescato que el ex ministro Eyzaguirre reconozca que en el último Gobierno no hicieron nada hasta una semana antes de entregar la administración, lo cual demuestra que no tenían un compromiso”, agregó el diputado de RN.

En esa misma línea, y tras ser consultado sobre las respuestas del ex Presidente Lagos entregadas por escrito, Shalper sostuvo que “nos hubiese gustado que el ex Presidente hubiese venido, eso sí que hubiese sido una cosa significativa, porque evidentemente él tiene una responsabilidad”.

“Nos hubiese gustado que la información nos hubiese llegado antes para tenerla a la vista en esta comisión al momento de interrogar a los ex ministros. Pero bueno, al menos está bien que el ex Presidente se haya manifestado. Ahora, no dice nada que no haya dicho antes para serle franco”, cuestionó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Pardo coincidió en destacar la presencia de los ex ministros y lamentó la forma en que se manifestaron algunas expresiones.

“Valoro que hayan venido, efectivamente ambos justificaron la estructura y el esquema de lo que fue el CAE como una solución para crecer en cobertura, especialmente en los quintiles más bajos donde no había acceso a la educación superior. Ellos coinciden con muchos de los temas que hoy día estamos discutiendo para mejorar y perfeccionar los sistemas de becas y créditos para mantener las posibilidades y que ningún alumno por falta de posibilidad económica se quede fuera de la educación superior”.

“Sin embargo, desde luego no comparto todas sus expresiones, ellos hoy día señalan cosas que no hicieron cuando fueron Gobierno, pero es valorable la discusión que se dio en el marco de la comisión”, añadió Pardo.

Finalmente el diputado Rey apuntó a la necesidad de discutir cuanto antes el proyecto que propone el Presidente Piñera en materia de crédito a la educación superior.

“Nosotros creemos que gran parte de lo que dijeron los ex ministros Bitar y Eyzaguirre están contemplados bajo las propuestas del Presidente Piñera sobre el crédito universitario. Nosotros esperamos que a raíz de estas declaraciones de ellos, la Nueva Mayoría, el Frente Amplio y el Partido Comunista apoyen esta iniciativa que nos está presentando el gobierno del Presidente Piñera”, indicó Rey.