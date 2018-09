Huenchumilla critica a Chahín por polémica por aniversario del NO

El senador DC Francisco Huenchumilla criticó a la directiva de su partido por generar un conflicto de “cosa chica” al negarse a que el Partido Comunista participe en un acto conmemorativo por el “Triunfo del NO” en 1988.

El también ex-ministro y ex-intendente recalcó en entrevista con el diario “El Mercurio” que “han pasado prácticamente 30 años” para abordar los que considera una polémica inoportuna la que generó la propuesta del presidente democratacristiano Fuad Chahin, quien junto a su par PR Carlos Maldonado, plantearon organizar un acto de conmemoración de los 30 años del plebiscito solo con los partidos de la ex Concertación y quienes buscaron derrotarlos con “lápiz y papel”, excluyendo a los comunistas.

El legislador por la Araucanía comentó que “a estas alturas del proceso político chileno, después de 30 años, es innecesario e irrelevante entrar en ese tipo de discusiones de quién va o no va. Es entrar en la cosa chica” acotó.

Huenchumilla señaló que “es un hecho histórico tan trascendente, que todos los que lucharon y se sientan interpretados por el No tienen que estar presentes en un acto” resaltó.

El senador DC destacó que “este no era el momento oportuno para hacer un debate de este tipo, para un conflicto por el acto del No, porque se estaba dando una cierta convergencia respecto de la forma de hacer oposición. Y a partir de ahí se puede trabajar de mejor manera. Eran hitos pequeños, no significa la unidad definitiva, pero son cosas que sirven para ver cómo tenemos convergencia”, indicó el parlamentario.

Huenchumilla añadió que “el que hayamos coincidido en algo puntual como el salario mínimo se debió a los errores del Gobierno, pero eso no significa que exista unidad en la oposición, porque se requiere mucha agua bajo el puente para tener un proyecto político. Se requiere mucha política, tolerancia y realismo, para tener objetivos comunes a mediano plazo” puntualizó.