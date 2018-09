Ministra vocera pide “no llevar la retroexcavadora al Parlamento”

La vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió esta tarde al ajuste de salario mínimo, en pausa por lo que asegura es un rechazo de la oposición.

“Las mezquindades políticas de la oposición, los dañan a ellos, porque los reflejas tal como son, pero sobretodo dañan a los trabajadores que más necesitan una certeza y aumento de su salario para seguir afrontando el día a día” puntualizó.

Pérez indicó que están preparados para lanzar otra propuesta de aumento y están dispuestos a sentarse a conversar sobre la plurianualidad.

Hizo un llamado al diálogo y la conversación para poder “sacar adelante el salario mínimo”; especialmente a ese grupo de la oposición, que a su juicio, “sigue haciendo uso de la retroexcavadora”

“Que no reinstalen la retroexcavadora en el Parlamento, porque, si así perseveran, los únicos dañados son los chilenos. A los únicos que les impiden alcanzar el desarrollo integral son los habitantes de nuestro país”

La ministra también se refirió a los hechos ocurrido en el Instituto Nacional, cuando sujetos encapuchados rociaron a profesores y autoridades con bencina. Pérez rechazó la actuación en indicó que se están buscando los responsables para aplicar la Justicia.

“Creemos que ese no es el camino para poder manifestar discrepancias. No se hace a través de la delincuencia. No se hace a través del miedo. No se hace a través del amedrentamiento”.

La vocera también aprovechó la oportunidad para elogiar a la propuesta de Carabineros de reunirse con los vecinos de algunas localidades en los “Starbucks” y pidió que la iniciativa se replicara en todas las regiones.

“La idea va en la línea correcta. Ahora el desafío es poder aumentar el contacto con los vecinos. Trabajando de la mano con los alcaldes(…) autoridades vecinales”, indicó.

Por último, Pérez se refirió al 11 de septiembre e indicó que si se realiza alguna actividad quedará en las manos del Primer Mandatario. Entre tanto, llamó a la reflexión para que “en Chile nunca más se vuelva a vivir hechos de violencia, hechos de muerte, que hasta hoy tienen abiertas las heridas y no han sanado”.