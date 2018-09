PRSD y conmemoración del NO: “No sé si va a haber acto conjunto finalmente”

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, puso en duda la realización de un acto en conjunto con otras colectividades de la ex Concertación por la conmemoración de los 30 años del NO.

En entrevista con Emol TV, Maldonado afirmó que “no sé si va a haber acto conjunto finalmente. Por lo que le escuché ayer al presidente de la DC (Fuad Chahín), él piensa que ya no hay condiciones para una gira conjunta, así que se ve un poco complejo”.

Este lunes Chahín señaló que la Democracia Cristian se restaría de cualquier acto, debido a la polémica que generó la posible marginación del Partido Comunista.

Siguiendo en la misma línea, el timonel del PRSD añadió que “nosotros como partido vamos a definir de qué manera lo vamos a conmemorar y si hay posibilidades de hacer algo con otras colectividades”.

Finalmente, Maldonado sentenció que la idea original era realizar un acto de común acuerdo con quienes estuvieron por el NO en el plebiscito de 1988, pero que no se puede forzar a nadie si no existe acuerdo entre las partes.