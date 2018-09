Orlando Sáenz, ex Pdte. Sofofa: “El Frente Amplio, para mi gusto, no ha sido otra cosa que una montonera, y las montoneras tienen solamente poder destructivo”

En conversación con Trío, el empresario y ex Presidente de la Sofofa, Orlando Sáenz, comentó que “el Frente Amplio, para mi gusto, no ha sido otra cosa que una montonera, y las montoneras tienen solamente poder destructivo”.

Con respecto a lo anterior, Sáenz agregó que “el poder para construir proposiciones sensatas y viables no existe. ¿Por qué se fundó? Porque acumularon una cantidad de movimientos con un factor común. No es cierto que no tengan pegamento entre ellos. Tienen pegamento: el antisistema. La mirada negativa al sistema que existe los une. Naturalmente cualquier proposición positiva los divide”.



Por su parte, el ex Ministro de Estado, Sergio Bitar, aseguró que “mirando al resto de América Latina, Chile tiene algo que tenemos que cuidar: una estabilidad institucional que nos permite impulsar reformas para hacer más inclusión social, más igualdad, más democracia, pero sin generar disrupciones que cuando te metes, no sales en muchos años. Corregir es muy difícil”.