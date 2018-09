Bachelet es criticada por declaraciones sobre Venezuela

El líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier; y el senador independiente, Alejandro Navarro; aseguran que la alta comisionada para los DD:HH. de la ONU, Michelle Bachelet, debió referirse no solo a la crisis humanitaria en Venezuela, sino también sobre las teorías de Golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

Según Tellier, la ex presidenta debió mencionar en sus dichos lo denunciado por el diario The New York Times, sobre la supuesta “reunión que propició Trump con militares venezolanos” para derrocar al Gobierno venezolano.

“Que se hable de DD HH en Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero que no se les cargue la mata”, afirmó el comunista.

Por su parte, el senador Navarro, asegura que la declaración de la chilena “no es suficiente”. Precisó que la sucesora de Zeid Ra’ad Al Hussein, debió referirse también a los orígenes de la crisis y a las posibles soluciones sobre lo que sucede en la nación gobernada por Nicolás Maduro”.

Durante su primer discurso en las Naciones Unidas, Bachelet llamó a “tomar todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado en informes recientes” de Venezuela y Nicaragua.

Al referirse sobre la crisis que atraviesan las naciones, la chilena aseveró que “el número cada vez mayos de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestran cada vez más la necesidad de defender constantemente los DD.HH.”.