[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Diputado Silber por acusación constitucional: “No vamos a destituir a un Ministro porque no compartimos sus fundamentos”

A solo 2 días que en la Cámara de Diputados se vote la acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema, el diputado DC, Gabriel Silber, ya adelantó que votará en contra.

“Vamos a rechazar la acusación. No creo que sea unánime, pero una parte de la bancada ha ponderado que uno puede estar en las antípodas de los fallos, pero no por eso vamos a destituir a un ministro o un magistrado de un poder independiente cuando no compartamos los fundamentos de sus decisiones”, aseguró el parlamentario en Directo al Grano.

Según Silber, situaciones de este tipo “deterioran nuestra democracia” y que “debe haber independencia de poderes”.