Bancada PPD por acusación: "Hemos dado un paso adelante, DC dio un paso atrás"

A pesar del rechazo en la Cámara de la acusación constitucional, la bancada de diputados del PPD afirmó que la presentación de este libelo marca “un antes y un después en materia de DD.HH”.

“Aquí ha quedado demostrado que no hay intocables, que los jueces no son intocables si es que existe impunidad. Estamos iniciando un camino, un proceso en contra de la impunidad y hoy ha sido una muestra potente”, señaló el jefe de la bancada, Ricardo Celis.

Añadió que “gracias a esta acusación constitucional la comisión mixta que analiza el proyecto de libertades condicionales está cambiando sus criterios y vamos a tener una ley distinta, más justa que la que se ingresó”.

En todo caso, el parlamentario lamentó los votos en contra del libelo de diputados de la Democracia Cristina, señalando que “claramente hemos dado un paso adelante, y la DC dio un paso atrás”.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán, quien fue miembro de la comisión que analizó la pertinencia del libelo, declaró que “nadie dice que los imputados no tengan derechos, pero su respeto debe ser concordante con la normativa internacional”.

Agregó que “esta acusación constitucional no es aberrante como dijo el abogado defensor Harasic porque es una facultad consagrada por la Carta Fundamental. Lo que es aberrante es que tras décadas esperando justicia, al cabo de un par de años, familiares de detenidos desaparecidos se encuentren en las calles con los asesinos de sus padres, madres, hermanos, hijos”.

En la misma línea, el diputado Tucapel Jiménez indicó que “es una aberración la libertad otorgada a criminales de lesa humanidad, que nunca se arrepintieron de sus crímenes y que han tenido todo tipo de beneficios. Necesitamos verdad, justicia y reparación, se lo debemos a todas las personas que perdieron la vida luchando por la democracia, por la libertad de este país y porque pudiéramos estar sentados hoy en este Congreso de Chile”.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi manifestó que “la justicia se ha tardado años en llegar y cuando ha llegado, si es que ha llegado, tiene resultados como el de hoy día, donde se ha dejado libre a aquellos que han violado los derechos humanos. Hoy día en Chile claramente no hay justicia, no hay verdad y no habrá reconciliación en la medida que no seamos capaces de entender que si los familiares de los detenidos desparecidos sienten que no hay justicia, es porque realmente no hay justicia”.

En tanto, el diputado Rodrigo González señaló que “a pesar del rechazo, sentimos que se ha validado esta acusación constitucional. No es posible que se le otorgue la libertad condicional a asesinos que cometieron delitos de lesa humanidad y que no reunían ningún requisito para recibirla, pues se les aplicó normas que correspondían a delitos comunes y no a delincuentes violadores de derechos humanos. Sentimos que hubo unidad en la centroizquierda a pesar de las votaciones de algunos DC”.

Finalmente, el diputado René Alinco sostuvo que “los derechos humanos no se tranzan a ningún precio, la sangre derramada desde el 11 de septiembre de 1973 no puede ser olvidada. Lo mínimo que teníamos que hacer nosotros los diputados era apoyar esta acusación constitucional”.