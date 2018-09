[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Diputado Ramírez: “Voy a proponer que partidos de Chile Vamos no vuelvan a parearse con un parlamentario del PS”

“Acá hubo un diputado como Marcelo Schilling que por primera vez rompió un pareo, faltó a una palabra de honor. Él ya no es más honorable diputado, es diputado no más. Aquí no hubo fairplay”. Esas fueron las palabras del Diputado UDI, Guillermo Ramírez, para criticar la actitud del diputado del PS, Marcelo Schilling, quien rompió un pareo que había acordado con el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, para abstenerse de la votación de la acusación constitucional.

Ramírez calificó de “impresentable” y que “no primó la razón” la ruptura del pareo a último minuto y aseguró que esto tendrá consecuencias a futuro.

“Ya se lo propuse a mi bancada y a RN, y se lo voy a proponer a Evópoli, que es que los 3 partidos de Chile Vamos no vuelvan a parearse nunca más con un parlamentario del partido socialista”, afirmó el parlamentario.