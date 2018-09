Parlamentarios opositores y oficialistas se enfrentan por Plan Araucanía

Los senadores y diputados oficialistas y de oposición tuvieron dispares análisis de los resultados concretos que tendrá el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, plan que refleja la voluntad de dialogar y buscar acuerdos por parte del Gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias de la región de La Araucanía.

Desde la oposición, el senador del PPD, Jaime Quintana junto a los diputados Ricardo Celis y Andrea Parra además del ex embajador y vicepresidente indígena del partido y ex director nacional de CONADI, Domingo Namuncura, criticaron las medidas del denominado “Plan Impulso Araucanía”, presentado en el día de hoy por el Presidente Sebastián Piñera.

“Aquí ha habido una voluntad de diálogo innegable principalmente de parte del ministro de desarrollo Social, Alfredo Moreno, un intento de escuchar a muchos actores de la Araucanía, del mundo político, de algunos líderes emblemáticos en materia indígena. Además valoramos que se abordara principalmente el tema del desarrollo de la Araucanía separado del tema de la seguridad”, indicó el senador Quintana.

Sin embargo, el parlamentario enfatizó en que “se desaprovecha una oportunidad histórica de que hubiésemos avanzado en el plano político en la solución más concreta y de fondo respecto del conflicto indígena, al no haber incluido una propuesta sobre escaños reservados, limitándose a una fórmula de cuotas. Esto último se va traducir en que los partidos tradicionales van a ir a la captura de la demanda y de la causa mapuche, y no va a haber espacio para pequeños partidos que tienen una identidad muy fuerte en la región”. Respecto al tema del reconocimiento constitucional, Quintana sostuvo que “queremos saber si esto va a ser de acuerdo a los estándares internacionales de pueblos indígenas, con autodeterminación, con plurinacional y autonomía territorial” aseguró Quintana.

Por su parte, la diputada Andrea Parra, representante de la Araucanía Norte, sostuvo que “fui parte de las múltiples reuniones que tuvimos con el ministro Moreno, pero francamente escuchó poco de las propuestas que hicimos. Hoy vimos anuncios donde el presidente Piñera se viste con ropa ajena, al anunciar 10 hospitales nuevos cuando la mayoría de éstos vienen del gobierno de la ex Presidenta Bachelet, están en construcción, lo que nos parece delicado para efectos de la opinión pública”.

“Fueron muy conservadores, fueron poco audaces. Nosotros esperábamos plurinacionalidad, escaños reservados, sin embargo, nos quedamos en la ley de cuotas. Como parlamentaria de oposición vamos a seguir estando disponibles para conversar, pero para conversar en serio, y no para ser parte de esta especie de show mediático que hemos visto constantemente en la Araucanía. Lo vimos en el comando jungla, lo hemos visto con una serie de anuncios que finalmente terminan en nada”, aseguró.

Por su parte, el diputado de la provincia de Cautín, Ricardo Celis, indicó que “creo que ha habido sordera, no se ha escuchado casi ninguna de nuestras propuestas en materia de desarrollo. Se pretende alcanzar la paz en la Araucanía abriendo la billetera, pero además poca billetera, ya que de los 6.400 mil millones de pesos que hoy día tiene destinado el presupuesto de la Araucanía, el incremento es a 8 mil millones en 8 años”.

Finalmente, el legislador criticó que “la reconversión en la Araucanía en el mundo de la agricultura es una decisión que se toma en Santiago y no en la Araucanía. Además, no se le consultó a las comunidades sino que a los grandes empresarios hortofrutícolas. No se ha tenido consideración del desarrollo económico desde la perspectiva del mundo mapuche y eso no es conducente a la paz en la región”.

En la otra vereda, los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb celebraron el lanzamiento del Plan Impulso Araucanía realizado este lunes por parte del Presidente Sebastián Piñera, en Temuco.

Los parlamentarios destacaron no sólo las posibilidades de desarrollo económico que la iniciativa llevará a la región más pobre del país, sino que también el entendimiento con el pueblo Mapuche.

“El mensaje del Presidente de la República en el Plan Impulso finalmente fue contundente, preciso, con proyección de futuro”, sostuvo el diputado Jorge Rathgeb.

El parlamentario añadió que a su juicio, lo anterior, “claramente demuestra la preocupación por parte del Presidente Piñera y de su Gobierno hacia la Región de La Araucanía en crear oportunidades para toda su gente”.

Por su parte el legislador Miguel Mellado agradeció al Mandatario que “haya cumplido con el compromiso de su primer viaje”.

“Es un plan importante, que va a pavimentar el camino de la paz y el reencuentro en La Araucanía, tanto en lo económico como también con el reconocimiento constitucional, el ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo de Pueblos y la Ley de Cuotas”, destacó el parlamentario.

En ese sentido, Mellado añadió que los anuncio entregados por el Presidente “van en la línea correcta”, así como también “los incentivos que solicitamos para que pueda haber mayor inversión. (…) Creo que por ahí van las cosas importantes”.

“Ahora viene la discusión en profundidad en La Araucanía y en el Parlamento. Este es un punto de partida. Hemos estado 150 años divididos y la idea es que estemos pensando en los próximos 150 años para dejar a nuestros hijos y nietos una Araucanía desarrollada y en paz”, remató.