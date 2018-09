Felipe Cisternas: "En el Frente Amplio hay gente inteligente, pero no están unidos"

“Tenemos dos oposiciones. Hay una constructiva que participa en ciertas comisiones donde más de alguien ha formulado más de una propuesta interesante. Pero hay otra que es obstructiva y que siempre está inventando resquicios para entorpecer las labores del Gobierno”.



“En 28 años nunca han habido tantas interpelaciones y tantas acusaciones constitucionales derivadas de un mismo sector. Me refiero al Frente Amplio que es un sector donde hay gente inteligente, pero no tiene sustancia, no están unidos y no van para ninguna parte”.