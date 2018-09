Huenchumilla y Plan Impulsa: "Como centroizquierda no fuimos capaces de hacerlo"

El senador DC y ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, valoró la presentación del Plan Impulsa del Presidente Sebastián Piñera y destacó que lo haya realizado un Gobierno de derecha, porque “como centroizquierda, no fuimos capaces de hacerlo”.

En declaraciones a El Mercurio, el parlamentario expresó que “yo valoro que el Presidente de la República haya venido a Temuco personalmente y haya dado a conocer un plan que él tiene de La Araucanía. Es una cosa que nosotros no habíamos tenido desde la vuelta a la democracia. Valoro eso como un hecho político positivo”.

Añadió que “yo valoro el hecho político y el significado del acto del Presidente. Dicho en otras palabras, yo valoro que un gobierno de derecha esté haciendo esto en circunstancias que nosotros, como centroizquierda, no fuimos capaces de hacerlo”.

“Obviamente que otra cosa es el juicio de mérito que a mí me puede merecer el contenido del plan. Podemos tener discrepancias, podemos tener cosas en acuerdo. Habrá que mirar los detalles. Habrá que mirar la letra chica y su implementación, pero eso no le resta mérito al hecho político del acto de presentación del plan”, agregó.

Consultado por qué no pudo avanzar en este tema la centroizquierda, respondió que “la derecha ha tenido un cambio cultural en esto en temas que para ellos estaban vedados. El reconocimiento constitucional era un tema tabú en la derecha en el pasado. A mí me parece que en la centroizquierda faltó voluntad política de encarar estos temas de manera mucho más profunda. Perdimos una oportunidad histórica”.

Acerca de la propuesta que hizo cuando fue intendente, señaló que “yo di a conocer mis puntos de vista siempre a través de los medios de comunicación. Dije que era un problema de naturaleza política. A partir de eso ya no se trató como un problema de pobreza o de orden público. Yo hice una cosa por escrito. Un plan completo de 50 páginas; bueno, eso me costó también la salida del gobierno. Nos faltó visión política a nosotros en el gobierno para encarar este tema”.

“Debo reconocer que siempre tuve en el entonces ministro Peñailillo un apoyo muy importante. Creo que lograba entender la naturaleza de este tema, pero no fue suficiente. Efectivamente, vivimos momentos de soledad”, admitió.

Finalmente, en cuanto al rol del ministro Alfredo Moreno, dijo que lo ha visto “jugado y trabajador por el tema que tiene a su cargo. No podría decir otra cosa. A mí me gusta hablar con la verdad y esa es la realidad política. Alfredo Moreno ha demostrado que cuando le encargan un trabajo lo hace bien. Si eso le da rédito como posible candidato o no, eso no le quita méritos”.