Heraldo Muñoz: “Evo Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece"

El presidente del PPD y ex canciller, Heraldo Muñoz, abordó el fallo que este lunes entregará la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia en contra de Chile.

En entrevista con El Mercurio, Muñoz afirmó que la resolución no resolverá “nada que altere la integridad territorial de Chile, ni a nuestra población en el norte. Al día siguiente de la lectura del fallo, Chile seguirá siendo exactamente el mismo, con su territorio y población resguardadas”.

Además, detalló que el peor escenario sería “una obligación con resultado predeterminado. Pero eso sería exactamente lo contrario a lo que la Corte estableció en el párrafo 33 de la sentencia sobre la Objeción Preliminar, que explícito que aún si la Corte determinase la existencia de una obligación de negociar, no le correspondería a la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia”.

Por otra parte Muñoz apuntó al presidente boliviano y aseguró que “Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece, aunque se declarará vencedor en cualquier otro escenario intermedio. Ya expresó, con su habitual candor, que si las cosas no salen bien en La Haya, tiene otras alternativas en vista”.

Finalmente, el ex canciller sentenció que “Chile siempre ha tenido la disposición de dialogar con Bolivia, respetando, por supuesto, el Tratado de 1904. Pero si no existe un clima propicio al diálogo, será muy difícil. Y con las reiteradas ofensas de Morales hacia Chile, no veo fácil un diálogo. Hace poco más de una semana, él denunció que una parte del gobierno chileno intentaba derrocarlo, y ahora llama a Piñera a iniciar una nueva etapa”.

Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia dará a conocer su fallo este lunes 1 de octubre, a las 10:00 horas de nuestro país.