Gobierno espera que no se critique acto del No en La Moneda

El Gobierno espera que no existan críticas hacia el acto que se realizará este viernes en La Moneda para conmemorar los 30 años del triunfo del No y el retorno a la democracia, en el que participarán personeros que votaron por la opción contraria en el plebiscito de 1988.

De acuerdo a lo publicado por Emol, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que “si hay algo que es importante en la historia de un país, es tener la capacidad de reconocer aquellos caminos que la historia indica que han sido positivos, buenos y constructivos para el país”.

Consultado por si volvería a votar por Sí, el Secretario de Estado planteó que “no se trata hoy de ponerse en situaciones que ya se dieron en el pasado, lo importante no es si uno votaría ‘A’ o ‘B’, sino que con el paso del tiempo y viendo lo que ha ocurrido en el país, no cabe duda de que lo que surgió del triunfo del No fue (…) un camino que terminó siendo muy positivo para Chile”.

El Jefe de Gabinete además destacó la figura del fallecido ex Mandatario Patricio Aylwin. “El camino que el país asumió a partir del triunfo del No del año 1988, ha quedado muy ratificado en el tiempo que fue muy positivo y constructivo para la consolidación de nuestra democracia y el avance y el desarrollo del país”, expresó.

Además, a las 20:00 horas de este jueves, el Palacio de Gobierno será iluminado con los colores de la bandera con motivo de la conmemoración de los 30 años de la histórica consulta.