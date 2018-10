Mariana Aylwin y el NO: “Fue el hito más importante de nuestra generación"

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, participó este jueves del seminario “A 30 años del triunfo del No. ¿Qué le dice al Chile de hoy?”, realizado en el Salón de Honor de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En la oportunidad, la ex parlamentaria comentó su experiencia del plebiscito realizado el año 1988, afirmando que “nos costó mucho recuperar la democracia, ahora hay que buscar aquello que nos une para poder fortalecer las instituciones y avanzar hacia un país mejor”.

Además, agregó que su recuerdo sobre este hecho es “imborrable, yo creo que para nuestra generación fue el hito más importante. Nos marcó profundamente porque fue difícil”.

Por otra parte, detalló que “la gente piensa, se inscribieron, votaron… No, inscribir a la gente y convencerla fue un proceso largo. Muchos decían no, porque no vamos a participar en la constitución de Pinochet. Otros decían no porque tenemos miedo. Otros se nos escurrían y nos decían no queremos ni hablar de esto, porque se sentían amenazados”.

Finalmente, la hija del ex presidente Aylwin sentenció que “por lo tanto, fue una movilización (…) electoral impresionante. Como la gente cuidó voto a voto, como la gente fue con una dignidad impresionante, calladitos todos a votar. Es un recuerdo absolutamente imborrable”.