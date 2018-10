[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Carlos Correa a Director de Museo de La Memoria: “Yo no soy menos de izquierda porque me siento todos los martes frente a José Antonio Kast”

El conductor de Directo al Grano, Carlos Correa, fue crítico con la decisión que el Director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, tomó al saber que estaría en un mismo programa que José Antonio Kast.

A través de las redes sociales, Estévez afirmó que no había sido informado que al late de TVN “No culpes a la noche”, en el que se haría un especial dedicado al plebiscito de 1988, estaba invitado Kast, pero que apenas lo vió en el canal, el decidió cancelar su participación.

Para Correa, esta actitud se trata de “una falta de respeto de la peor calaña”. El ex secom, quien comparte todos los martes con José Antonio Kast en el programa al ser panelista, aseguró que “A mi nadie me puede decir que yo soy menos de izquierda porque me siento los martes frente a José Antonio Kast. Yo estuve exiliado muchos años, lo pasé mal y no hago de eso una causa. No se me ocurriría por nada del mundo decirle a Kast, mire con usted no puedo hablar. Ese es el país que se destruyó el 73”.