30 años del NO: Diputados de RN valora acto conmemorativo en La Moneda

“Acá lo que se hizo fue conmemorar un acto democrático, un hito importantísimo para la democracia chilena”. Con esas palabras el presidente de Renovación Nacional y diputado Mario Desbordes, valoró la ceremonia realizada este viernes en el Palacio de La Moneda, con el que se conmemoró los 30 años del plebiscito ocurrido en 1988.

El parlamentario fue acompañado de sus pares de RN Marcela Sabat, Karin Luck, Sebastián Torrealba, Diego Schalper y Eduardo Durán, quienes también destacaron la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera.

“Acá lo que se hizo fue conmemorar un acto democrático, un hito importantísimo para la democracia chilena, que no hay duda que tuvo un impacto en nuestro país en los siguientes 30 años, hasta el día de hoy, así que me parece que había que conmemorarlo”, sostuvo el diputado Desbordes.

En ese sentido el presidente de RN llamó a los actores políticos del país a “reflexionar en lo que pasó antes y después del 5 de octubre de 1988, porque sirve para sacar conclusiones para el futuro y también, ojalá, dejemos de usar esta fecha y otras para dividir a la ciudadanía”.

Consultado por las críticas de la oposición que habló de “inconsecuencia” de quienes habiendo sido activos impulsores de la opción “Si”, hayan concurrido al acto, Desbordes explicó que “cuando uno el cuatro de septiembre, en el caso de Renovación, recuerda la elección del Presidente Jorge Alessandri y en el caso de la izquierda la elección del Presidente Allende, una misma fecha y una elección democrática, no se hace dueño de esa fecha”.

“La gente que triunfó con el “No” ese día, ganaron legítimamente, de manera democrática y eso obviamente se reconoce, pero no tiene la superioridad moral nadie para venir a decirme que no me puedo sentar a conmemorar una fecha tan importante, donde estamos todos de acuerdo en que se participó democráticamente”, añadió.

Por su parte, la diputada Marcela Sabat, manifestó que “quienes no tenemos complejos por valorar la democracia, conmemoramos ese día y hoy el Presidente hizo ese punto. Recuerda todo lo que ocurrió, pero también mira hacia el futuro, respetando la libertad, los derechos humanos, los principios fundamentales de la democracia y la unidad, que hoy es la base de este Gobierno”.

La parlamentaria también agradeció “la valentía de quienes se la jugaron por restablecer la democracia. Ahora es deber de las nuevas generaciones de que continuemos fortaleciendo este camino, para que prevalezcan siempre la libertad, los derechos humanos y las instituciones que lo sustentan”.

Mientras que el diputado Sebastián Torrealba, también destacó a quienes hicieron posible el restablecimiento de la democracia señalando que “hay que dar las gracias a quienes se la jugaron para que el 5 de octubre pasara”.

Por último, la parlamentaria Karin Luck, destacó las palabras del Presidente Piñera en su discurso, en las que llamó a aprender del pasado, pero con una mirada de futuro. “Para eso los necesitamos a todos; tenemos que cuidar nuestra democracia” finalizó.