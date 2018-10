Desbordes por inasistencias a acto: “Algunos no pudieron, otros no quisieron”

El timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien participó del acto de conmemoración de los 30 años del plebiscito realizado por el Gobierno en La Moneda, llamó a la oposición a valorar el gesto del oficialismo, en virtud del recuerdo de una importante fecha para la democracia.

Junto a ello, llamó a la comunidad a reflexionar “sobre lo que pasó antes y después del 5 de octubre. Es muy importante sacar conclusiones y es muy importante porque sirve para el futuro y también, ojalá, dejemos de usar esta fecha y otras para dividir a la ciudadanía”.

De paso, el presidente de RN hizo alusión a un estudio que reveló que el 70% de la población no tenía conocimiento de lo que se conmemora este día, señalando que “eso no es bueno para la democracia. Eso no es sano, no es razonable, por lo tanto tenemos que preocuparnos”.

Respecto a la inasistencia de parte de la UDI, entre otros, en el acto de Gobierno, el parlamentario señaló que “la libertad es libre. Cada uno está en su derecho de venir. Algunos no pudieron, otros probablemente no quisieron, algunos parlamentarios de mi partido tenían ganas de venir, pero ya tenían compromisos… Es legítimo si alguien vino, o no. Yo no felicito al que vino, ni le reprocho al que no vino”.

Añadió Desbordes que “una misma fecha, una elección democrática, no se hace dueño de esa fecha. La gente que triunfó ese día, los del No, ganaron legítimamente, de manera democrática y eso, obviamente, se reconoce”.

“Pero nadie tiene la superioridad moral para venir a decirnos que no me puedo sentar a conmemorar una fecha tan importante… todos los que participaron democráticamente ese día, tienen derecho a estar hoy día conmemorando los 30 años”, adjuntó.

Al concluir, el presidente de RN llamó a la izquierda “a que, al menos, valore que nuestro sector tiene una visión extraordinariamente positiva de las consecuencias de ese 5 de octubre”.