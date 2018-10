Felipe Harboe, senador PPD: “No tengo temor a una alianza con el PC”

El senador Felipe Harboe apeló a la necesidad de reorganizar el mundo del centro y la izquierda y construir una “épica” común que facilite la construcción de acuerdos.

“Quizás debiésemos aprender de esa gesta del No, que con las legítimas diferencias que habían desde el PC hasta la DC, y del mundo de la cultura, las ciencias, fueron capaces de ponerse de acuerdo en función de una gesta. Chile necesita ponerse de acuerdo en función de un nuevo No y me atrevo a decir que esa causa podría ser la erradicación de la pobreza”, sostuvo Harboe en entrevista con La Tercera.

“Creo que tenemos una responsabilidad enorme de reorganizar al mundo del centro y la izquierda incorporando al mundo liberal progresista, a muchos ciudadanos que no ven una representación en el actual arco político, y eso implica tener generosidad. Tengo diferencias estructurales con el Partido Comunista desde el punto de vista de los DD.HH. en otros países, por ejemplo, pero no tengo temor en hacer una alianza con el PC en la medida que nos pongamos de acuerdo en ciertos elementos básicos, una alianza que puede ser electoral, eventualmente política, habrá que verla en la medida en que uno tenga los lineamientos claros”, aseguró.

En referencia a esos lineamientos claros, sostuvo que se necesita mostrarle a la sociedad un camino donde el crecimiento sea muy importante pero la distribución sea fundamental.

“El mundo de la centroizquierda tiene que construir un relato, una épica, y creo que ahí nos podemos poner de acuerdo: que tenga crecimiento, elementos propios de la distribución, descentralización real del poder en las regiones”, concluyó.