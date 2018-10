Caso Corpesca: Defensa de Jaime Orpis pide citar a declarar a 52 testigos

Este lunes se realizó la primera audiencia de preparación del juicio oral en contra del exsenador Jaime Orpis (UDI), en el marco del caso Corpesca.

El exparlamentario es acusado por cohecho, fraude al Fisco y diversos delitos tributarios, por lo que la Fiscalía solicitó una pena de 21 años de prisión.

El abogado de Orpis, Sergio Rodríguez, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que apruebe la citación de 52 testigos para declarar por este caso.

Entre estas personas se encuentran los senadores Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Juan Antonio Coloma y Carlos Bianchi, los exsenadores Andrés Zaldívar, José Antonio Gómez y Hernán Larraín, y los exministros de Economía, Pablo Longueira y Hugo Lavados, el fiscal Nacional Jorge Abbott y hasta el excontralor Ramiro Mendoza, según informa BiobioChile.cl.

Rodríguez afirmó sobre esta petición que “estuvieron todos de acuerdo a lo que se denominó en su momento un acuerdo político, tenemos que tener presente que la Ley de Pesca requería que existiera un acuerdo con senadores de la oposición. Acuerdo al cual se llegó y se refirieron muchos senadores durante la tramitación de la ley”.

El defensor agrega que las pruebas que han presentado y las anunciadas buscan demostrar que su representado fue parte de un acuerdo del oficialismo y la oposición para aprobar la Ley de Pesca.

Algunos de los posible citados a declarar se mostraron sorprendidos por la noticia, como la senadora Ximena Rincón y su colega Jorge Pizarro.

Rincón expresó estar dispuesta a colaborar en la causa, pero que esto “se llama daño reputacional contra Ximena Rincón, porque el titular queda en la retina de quien la lee, llamar a declarar a Ximena Rincón en la Ley de Pesca me parece que es de verdad una vergüenza. Yo no fui parte de ningún acuerdo porque voté en contra y creo que es una ley deleznable”, según consigna BiobioChile.cl.

Por su parte, Pizarro sentenció que “Aparte de la sorpresa, no tengo ningún problema en hacerlo. No sé que querrá exactamente que atestigüe, pero siempre he tenido la mejor opinión de él. Hemos sidos compañeros en la Cámara y en Senado durante muchos años y él siempre ha sido muy profesional, consecuente. Una gran persona”.

Cabe recordar que la fiscal a cargo de este caso, Ximena Chong, espera citar a declarar a unas 250 personas por este caso.