Diputada Hoffmann y sanción a alcaldesa Barriga: "Contraloría perdió la brújula”

La diputada UDI María José Hoffmann expresó su extrañeza tras al rápido dictamen emitido por la Contraloría General de la República en contra de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a raíz del episodio del llamado “Kiki Challenge”.

Para la legisladora “la Contraloría perdió la brújula. No puede ser que exista tanta rapidez para reaccionar frente a una humorada y en las causas que de verdad les importan a los vecinos de Maipú no hay avance por lo que espero no haya otras motivaciones frente a la sanción a la alcaldesa”.

La diputada Hoffmann insistió que “no se entienden las prioridades cuando en algo irrelevante es tan veloz en sancionar y ante otros hechos realmente graves se demoran años de años. Hace más de un año, por ejemplo, la alcaldesa Barriga presentó un requerimiento a la Contraloría por una sanción aplicada por tapar hoyos en la comuna; y hasta el día de hoy aún se espera un pronunciamiento en un tema que realmente le importa a la gente”.

“Y tuvo que ser el ministro de la Vivienda la semana pasada, quien subsanó este conflicto que generó el Contralor al autorizar que los municipios actuaran en este punto”, dijo.

Por lo anterior la diputada Hoffmann hizo un llamado a la Contraloría a “no perder el foco de lo que realmente le importa a la gente. Menos Contralorito y más preocupación por los problemas de la gente; menos farandulización del ente contralor y más atención en aquellos municipios donde efectivamente existen graves irregularidades y que la Contraloría está pasando por alto por lo que espero que los graves conflictos internos que existen en este minuto no estén afectando la labor que debe cumplir el organismo”.