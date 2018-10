Diputados de Chile Vamos acusan bloqueo legislativo de la oposición

La jefa de bancada subrogante de RN, Marcela Sabat, junto a su par de Evópoli, Andrés Molina, y al diputado de la UDI Guillermo Ramírez, llamaron a la oposición a terminar con el obstruccionismo de la agenda legislativa, que según indicaron se da principalmente en las áreas de salud, migración, seguridad y economía.

Los diputados señalaron que el gobierno se encuentra impulsando 79 proyectos de ley (ya sea por la vía de la presentación de nuevas iniciativas, indicaciones a otras, o a través del mecanismo de las urgencias a distintas mociones), y además se han presentado 49 proyectos de ley nuevos y 30 indicaciones (de las cuales 6 son sustitutivas), y pese a que La Moneda tiene copada la agenda del Congreso no existe una tramitación expedita.

La diputada Sabat pidió “que la oposición deje el deporte obstruccionista, deje las piruetas dilatadoras que se están dando en términos generales para que no avancen los proyectos que priorizan la agenda social”.

“No puede ser que el proyecto que lucha contra la violencia integral contra la mujer tenga hoy seis reposiciones de urgencia del gobierno. No puede ser que el proyecto que aumenta la subvención para los hogares del Sename hoy día tenga que tener seis urgencias renovadas por el gobierno. No puede ser que la ley de adopción haya tenido que ser renovada nueve veces en sus urgencias”, detalló la parlamentaria.

“Por eso, el llamado que le estamos haciendo a la oposición es a un segundo tiempo, un segundo tiempo de acuerdos, de trabajo en conjunto, para que sean las prioridades de la ciudadanía las que estén primero y que no sigamos retardando esas discusiones”, sostuvo Sabat.

Por su parte, el diputado Ramírez dijo que “queremos hacer un llamado a la oposición a que detenga el bloqueo legislativo del que ha sido objeto este Parlamento. Hay muchas urgencias en este país, muchos compromisos que adquirió el Presidente Sebastián Piñera y por los cuales fue apoyado por los chilenos en la última elección presidencial y la izquierda debe entender que perdió el Gobierno y no puede pretender gobernar por secretaría”.

“Lo que vimos ayer con el tema Aula Segura es impresentable y yo le quiero decir a la izquierda que lo único inconstitucional es que ellos se atribuyan acciones que la Constitución no les reconoce y que terminen con esta actitud de dilatar y que respeten las urgencias, discutan los proyectos de ley y si no les gustan los voten en contra, pero que no bloqueen la discusión legislativa”, añadió Ramírez.

En tanto, el jefe de bancada (s) de Evópoli apuntó que “el llamado que queremos hacer nosotros hoy día es que se respeten los tiempos. Los chilenos no pueden seguir esperando. Yo quiero que la gente entienda que el ritmo acá lo han puesto los presidentes de las comisiones, y en este caso, la oposición”.

El diputado Molina agregó que “el ritmo de avance de los proyectos nosotros quisiéramos que anduvieran mucho más rápido. Se hicieron compromisos a inicio de este mes. El llamado es a que los cumplamos y no sigamos extendiendo este tema más allá”.

Entre los proyectos mencionados por Chile Vamos se encuentran la Ley Fármacos II, el proyecto que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos, el que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, y el proyecto pago a 30 días, entre otros.