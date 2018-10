Gonzalo Blumel: "Si no le ponemos atajo a esto, se puede volver incontrolable"

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel relativizó el rechazo en la comisión de Constitución del Senado al declarar inconstitucional el proyecto Aula Segura contra la violencia en los colegios.

Blumel recordó que hoy se cumple el plazo de 15 días dispuesto por el Gobierno para que la iniciativa se despache con suma urgencia.

“Hoy día ese proyecto tiene que ser despachado” por el Senado, sostuvo en entrevista con radio Cooperativa el secretario de Estado, y agregó que “nosotros esperamos que se cite en la comisión de educación a discutir este proyecto hoy día, se pueda tramitar, se pueda avanzar y se pueda aprobar de forma tal que podamos discutirlo a la brevedad en la Cámara de Diputados porque esto es urgente. El plazo vence hoy y esperamos que ese plazo se cumpla”.

La iniciativa que busca expulsar de manera inmediata a los estudiantes que sean sorprendidos portando elementos incendiarios o agrediendo físicamente a profesores al interior de los colegios. Según los parlamentarios que declararon esto como inconstitucional, la idea del Gobierno atenta contra el debido proceso ya que no permite a los alumnos defenderse.

Incluso, el senador Felipe Harboe (PPD) sostuvo que el proyecto obliga a expulsar, por más que el imputado muestre pruebas que lo exculpan. “Si es inocente, el director no lo va a expulsar. La ley es muy clara en señalar que se expulsa si es que el estudiante es sorprendido con una molotov, con elemento incendiarios o agreda violentamente a profesores o directivos”, enfatizó Blumel.

Además, el Secretario de Estado insistió en que ser sorprendido en los actos mencionados “son dos hechos muy graves y muy concretos”, y añadió que la idea es “establecer un mecanismo de procedimiento especial, porque los directores sistemáticamente han ido perdiendo facultades para poder imponer la disciplina en los colegios”.

“Si no le ponemos atajo a esto, se puede volver incontrolable y ahí ya no hay vuelta atrás” inquirió Gonzalo Blumel.

“Es fundamental contar con herramientas para que los directores puedan imponer la disciplina al interior de los colegios (…). Hace un par de semanas rociaron con parafina a profesores del Instituto Nacional ¿Ese es el país en el que queremos vivir? Si no atajamos (la violencia) después no reclamemos cuando esto sea absolutamente incontrolable”.

En cuanto a las causas que originan los hechos de violencia, el ministro aseguró que “yo entiendo que hay problemas de fondo, y en eso estamos abiertos a abordarlo”, pero, comentó, “no caigamos en la trampa de porque hay problemas de fondo, no vamos a exigir la disciplina que tiene que haber (…). Si no le ponemos atajo a esto, se puede volver incontrolable y ahí ya no hay vuelta atrás”.